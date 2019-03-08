Hawaii'de Olta İplerine Dolanmış Balina Kurtarıldı

Kaynak: AA

Hawaii açıklarında uzun süredir şamandıraya bağlı büyük olta iplerine dolanmış halde yaşadığı sanılan kambur balina kurtarıldı.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Birimi (NOAA) yaptığı açıklamada, kambur balinanın ilk olarak Maui açıklarında bir dalış teknesi tarafından fark edildiğini belirterek, yaklaşık 153 metre uzunluğundaki olta ipleri ve buna bağlı şamandıraya dolaşan kambur balinanın kıyı güvenliği ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.Balinanın ağzına takılı olan ipin ekipler tarafından kesildiği kaydedildi.NOAA'nın balina koruma merkezi koordinatörü Ed Lyman, ekiplerin müdahalesiyle balinanın yaşama şansının artırıldığını belirtti.Kambur balinanın oldukça zayıf olduğunu ifade eden Lyman, balinanın aylardır şamandıraya bağlı iplere dolanmış halde yaşadığının tahmin edildiğini söyledi.