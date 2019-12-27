Haberler » Güncel » Hawaii'de tur helikopteri kayboldu - Haber

Hawaii'de tur helikopteri kayboldu

ABD'nin Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi.

27.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:54 Hawaii'de tur helikopteri kayboldu
ABD'nin Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi.
ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada, tur helikopterinin sahibinin, Kauai Adası'nın Na Pali sahili turundan dönmesi gereken saatten yaklaşık 45 dakika sonra Sahil Güvenlik ile irtibata geçtiğini belirtti.
Helikopterde bir pilot ile ikisi çocuk olduğu sanılan 6 yolcu bulunduğu bildirilen açıklamada, kaybolan helikopterin elektronik yer göstericisinden sinyal alınamadığı kaydedildi.
Honolulu Sahil Güvenlik Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezinden Robert Cox, "hava koşullarının zorlu olduğunu" söyledi.
Cox, kaybolan helikoptere ve içindekilere dair herhangi bir iz bulmak için olay yeri inceleme konusunda eğitimli personelleri olduğunu ifade etti.
Arama çalışmaları için Honolulu ana limanından bir sahil güvenlik botunun ve ekiplerinin de yola çıktığı ve gerek duyulması halinde günün ilk ışıklarında, bir arama kurtarma uçağı ile ekiplerinin de görevlendirileceği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Haber
17:30   Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (3) - Haber
17:29   Örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Haber
17:28   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
17:25   Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:37:52