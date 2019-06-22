22.06.2019 11:40
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hawaii'de uçak faciası: 9 ölü

Hawaii

ABD'nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü.

ABD'nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model çift motorlu uçağın Dillingham Havaalanı yakınlarına düştüğünü kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Kaza sonrası havaalanının yanındaki otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - HAWAİİ
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:14 Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası dehşet saçtı
12:11 Tepebaşı Belediyesi üreticiyle el ele ekonomiye can veriyor
12:10 21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
12:10 Tepebaşı'nın parklarında bakım onarım sürüyor
12:10 Boğulma tehlikesi yaşayan genç son anda kurtarıldı, arkadaşı başından bir an olsun ayrılmadı
11:53 Lüks otomobil durağa böyle daldı
11:53 Arabaya giren yavru kedi gurbetçi aileye zor anlar yaşattı