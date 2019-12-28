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Hawaii'deki helikopter kazasının ardından 6 cansız beden bulundu

Hawaii'nin Kauai Adası'nda bir helikopterin dağın zirvesine çarparak düşmesinin ardından 6 cansız bedenin bulunduğu açıklandı.

28.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:34 Hawaii'deki helikopter kazasının ardından 6 cansız beden bulundu
Hawaii'nin Kauai Adası'nda bir helikopterin dağın zirvesine çarparak düşmesinin ardından 6 cansız bedenin bulunduğu açıklandı.

Perşembe günü Hawaii'nin Kauai Adası'nda seyir halinde olan helikopter, dağın zirvesine çarparak düştü. Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından 6 cansız beden bulunduğunu belirtti. Yetkililer, helikopterde bulunan 2'si çocuk 7 yolcuya dair yaşam belirtisi olmadığını ve son arama kurtarma çalışmasının zorlayıcı hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sonuçlanacağını kaydetti.

Safari helikopteri isimli aracın perşembe günü yerel saatle 18.06'da kalkıştan 40 dakika sonra düştüğü biliniyor. Hava aracı, şiddetli sağanak ve fırtınayla karşılaştığı sırada Kauai Adası'nın engebeli Napali kıyısında seyrediyordu. Düşüşün ardından ise helikopterin Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) ulaşılamadığı belirtildi. - HAWAİİ

Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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