Haberler » Güncel » Haber

Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

03.10.2019 13:40Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi
Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.
Gezginci aracın ana görevinin Ryugu'nun çekim gücünün incelenmesi olduğu ifade edildi.
Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl eylül ayında iki gezginci araç bırakmıştı.
Hayabusa2'nin çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

Japonya, Kyodo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 1 kişinin öldüğü romanların kavgasında katil zanlısı kayınbirader çıktı
18:25 Bahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskın
18:24 Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bölge hastanesi olacak
18:24 Datça'da 23 kaçak göçmen yakalandı
18:23 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
18:23 Trakya üniversitesi'nde 5 bin kişilik caminin temeli atıldı
18:22 Oltu Gençlik Merkezi hizmete başladı