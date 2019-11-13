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Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitinden ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.

13.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:12Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı
'nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitinden ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.
'nun haberine göre, Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA), Hayabusa2'nin yerel saatle 10.05'te Ryugu asteroitinden ayrıldığını, gelecek yıl kasım ya da aralıkta Dünya'ya varmasının beklendiğini açıkladı.
Daha önce yıl sonuna kadar astroitte kalması planlanan Hayabusa2'nin görevlerini başarıyla tamamlaması üzerine, daha erken geri dönüş yolculuğuna başlatıldığı kaydedildi.
JAXA'nın yöneticileri Makoto Yoshikawa ve Yuiçi Tsuda, Hayabusa2'ye zorlu görevleri yerine getirdiği için teşekkür etti ve minnettar oldukları Ryugu asteroitinden ayrılmaktan üzüntü duyduklarını ifade etti.
Tanegaşima Uzay Merkezinden 2014'te fırlatılan Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl haziranda ulaşmıştı.
İki kez Ryugu'nun yüzeyine inen Hayabusa2'nin buradan topladığı kaya örneklerinin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.

Japonya, Kyodo, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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