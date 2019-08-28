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HAYAD'tan Suriye'ye su yardımı

- HAYAD'tan Suriye'ye su yardımı Suriye'nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılıyorHATAY - Hatay Yardımlaşma Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapıyor.

28.08.2019 18:59
- HAYAD'tan Suriye'ye su yardımı
Suriye'nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapılıyor
HATAY - Hatay Yardımlaşma Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki halka günde 5 bin litre içme suyu yardımı yapıyor.
Merkezi Kırıkhan ilçesinde bulunan HAYAD'ın lojistik merkezinde kurulan su paketleme tesisinde birer litrelik olarak hazırlanan toplam 5 bin litre su, İdlib'deki halka Kızılay iş birliği ile gönderiliyor.
Dernek Başkanı Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, HAYAD olarak yaklaşık 2 yıldır harekat bölgesindeki Derbap Muhamidiye kampında günlük su ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek, "Son dönemlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde evlerini terk eden ihtiyaç sahiplerine HAYAD olarak Kırıkhan merkezimizde bir su paketleme tesisi kurduk. Ortalama günlük üretimiz 10 bin paket su üretiliyor. Gerginliği azaltma bölgesinde Türk Kızılay ve AFAD aracılığıyla orada evlerini terk eden muhacirlere teslim ediyor. Burada paketlenen sular çok ciddi bir arıtma sisteminden geçiriliyor. 5 bin litre suyu poşetle orada çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi.
HAYAD'tan Suriye'ye su yardımı

Suriye, İdlib, Genel

Kaynak: İHA

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