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"Hayal Kermesi" şehit çocukları yararına açıldı

Bakırköy'de, geliri Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğine bağışlanacak kermes düzenlendi.

18.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:40
'de, geliri Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğine bağışlanacak kermes düzenlendi.
Şehit çocuklarına destek olmak ve hayallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için hazırlanan Hayal Kermesi (ZYFEST), farklı sektörlerde hizmet veren 100 firmanın katılımıyla WOW İstanbul Hotel 'de açıldı.
Kermesin açılış kurdelesini İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü'nün de aralarında bulunduğu isimler kesti.
Butikten züccaciyeye, takıdan kozmetiğe birçok ürünün satışa sunulduğu kermeste pek çok ürün indirimli satılıyor.
Ünlü isimlerin de markalarıyla stant açtığı kermesi gezen katılımcılar destek için alışveriş yaptı.
Organizatör Zeynep Turan, kermesin kar amacı güdülmeyen sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Festivallerde engelli çocuklara, yetim çocuklara ve şehit ailelerine yardım ediyoruz. Bu da 'hayır kermesi' adı altında benim 16. kermesim." dedi.
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya da derneğin 81 ilde şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurulduğunu anlatırken, bir yılda 26 şehirde 56 çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kermesin cumartesi günü saat 22.00'ye kadar açık olacağı bildirildi.

Yeşilköy, Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

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