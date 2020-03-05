Her yıl iş dünyasının başarılı isimlerini öğrencilerle buluşturan Şahinkaya Girişimcilik Zirvesi bu yıl HASVAK Bursa Şube Başkanı, Türkiye Ralli Kadın Co- Pilot Şampiyonu ve Metin Diş Deposu Medikal ve İlaç Şirketi Finans Müdürü Emire Cantürk Eren ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Academy 1418 Kampüsünde gerçekleştirilen zirvede lise öğrencileriyle bir araya gelen Cantürk Eren, başarılarla dolu hayatıyla gençlere ilham oldu.

'ŞANS İÇİNİZDEDİR, ONU DIŞARI ÇIKARIN'

Koçluk Koordinatörü Ragıp Yaşar'ın modaratörlüğünü üstlendiği söyleşide iş yaşamı ve motor sporlarıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Cantürk Eren, hiçbir başarının tesadüf olmadığına vurgu yaptı. Başarının hedef koymak, çok çalışmak ve çok istemekten geçtiğini ifade eden Cantürk Eren, 'Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayal kurmak gerçeklerin tahtına göz koymaktır. Şans dediğimiz şey insanın kendi içindedir, onu dışarı çıkarın. Şans kapıyı çaldığında, duyduğunuz anda müdahale etmeniz gerekiyor' diye konuştu.

'BİR BAŞKASININ YAŞAMINA DOKUNUN'

Motor sporları kariyerinde beş tane Türkiye Ralli Kadın Co-Pilot Şampiyonluğu unvanına sahip olan Emire Cantürk Eren, co-pilotluğun kendisine azim ve mücadele etme konusunda çok büyük katkı sağladığını belirtti. HASVAK Bursa Şube Başkanı olarak sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine de dikkat çeken Cantürk Eren, 'Hayatta her şeyi başarabilirsiniz, ama bir başkasının yaşamına dokunamıyorsanız, gönül doygunluğunuz yoksa ne kazandığınızın ne de elde ettiğiniz başarının hiçbir önemi yoktur. O yüzden başkalarının da yaşamlarına dokunun' dedi. Etkileyici hikâyesiyle öğrencileri kendine hayran bırakan Emire Cantürk Eren, öğrencilere ne istediklerini bulmalarını ve onun peşinden gitmelerini önerdi.

Academy 1418 Müdürü Hakan İdin, söyleşinin sonunda büyük alkış alan Emire Cantürk Eren'e harika paylaşımlarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.