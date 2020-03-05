Hayalet: 3 Yaşam Filmi

Ömer İnal'ın yönetmenliğini üstlendiği Hayalet: 3 Yaşam, yaptıkları seçimlerle birbirlerinin hayatlarını etkileyen üç yabancının hikayesini konu ediyor. Aylin, Fikret ve Cihangir
birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan ve birbirlerini tanımayan insanlardır. Ancak onların aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler birbirlerinin hayatında beklenmedik sonuçlar yaratır.Yönetmen:
Ömer İnalOyuncular:
Ali Haşıl, Berrak Tüzünataç, Aslı Tandoğan, Gürgen Öz, Eric Roberts, Şerif Erol, Yetkin Dikinciler, Deniz Bolışık, Hakan Meriçliler, Ruhi Sarı, Turan Cihan ŞimşekFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Hayalet: 3 YaşamYapımcı Firma:
Newmark FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Hayalet: 3 Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.