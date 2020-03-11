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Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyor

11.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:45
Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.

Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya

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