Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyor
11.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:45
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.
Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.
Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya
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