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Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews.

12.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:12

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews

Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya

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