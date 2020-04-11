Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayâlet şehir Bursa

İçişleri Bakanlığı kararıyla 'Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla 30 büyük şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokakları tamamen boşalan Bursa hayalet şehre döndü.

11.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:22
Hayâlet şehir Bursa
İçişleri Bakanlığı kararıyla 'Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla 30 büyük şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokakları tamamen boşalan Bursa hayalet şehre döndü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte vatandaşların hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyeceğini düşünen İçişleri Bakanlığı, korona virüsünün yayılma hızını kesmek için Bursa'nın da aralarında bulunduğu 30 büyük şehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Genelge kapsamında belirtilen iş kolları ile güvenlik ve sağlık birimlerinin açık olmasına izin verilirken, güvenlik güçleri Bursa genelinde kuş uçurtmadı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana güzergahlarda polis ekipleri denetim yaptı. Bilhassa hafta sonları yoğun bir yaya ve araç trafiğinin yaşandığı tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin yanı sıra ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddeler sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, Bursalıların yasağa uyduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Hayâlet şehir Bursa - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Ekip aracından, evde kalan vatandaşlara "Hayat bayram olsa" şarkısı - Haber 17:38: Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini "yakıt gemilerini alıkoymayı sürdürmekle" suçladı - Haber 17:37: ANTALYA Banyoda düşen kadın balkondan girilerek kurtarıldı - Haber 17:37: "Doktora danışmadan vitamin kullanmayın" - Haber 17:36: Buharkent'te zabıta, hayvanlarının yeminin kalmadığını söyleyen çiftçi için ot topladı - Haber 17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:22: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt - Haberler