Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayalet şehir Denizli

Yeni tip korona virüsü tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelirken, Denizli adeta sessizliğe büründü.

04.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:21
Hayalet şehir Denizli
Yeni tip korona virüsü tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelirken, Denizli adeta sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve kısa süre içerisinde dünya genelinde 10 binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüs salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş ve altı gençlere de sokağa çıkma yasağı geldi. Kararın ardından Denizli adeta hayalet şehre döndü. Mecbur kalmadıkça kimsenin sokağa çıkmadığı kentte şehir merkezlerinin boş olması görenleri şaşırtıyor.

Olmasını gerekenin bu olduğunu söyleyen Fevzi Özfüldür, "Toplumumuz daha çok bilinçleniyor, aynı zamanda da virüsün yayılmasından dolayı bir artı kazanıyoruz diye düşünüyorum. Doğru hamleler yapılıyor. Umarım bir an önce bu virüsten kurtuluruz. Yasaklar biraz daha genişlerse yayılma riski azalır, ne kadar çok yayılma riski azalırsa bir an önce bu işten kurtulmuş oluruz" diyerek konuştu.

Bir yıldır Denizli'de yaşayan Azerbaycanlı Hatice Mehmedova ise sokaklarda insanların olmadığını söyledi. Mehmedova, "Şu an Denizli'nin durumunu görüyorsunuz. Yollar çok ama insanlar yok. Korona virüsünden dolayı böyle oldu. Biz de bunu anlıyoruz. Sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. Etrafı görüyorsunuz, inşallah Allah'ın izniyle düzelir" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aralıksız görev yapıyor. Özellikle pazar alanları gibi mekanlarda görevliler vatandaşları sık sık uyarıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hayalet şehir Denizli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Antalyalı muhtar, maaşıyla mahalledeki yaşlılara gıda yardımında bulunuyor - Haber 14:32: Artvin'de 6 ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu - Haber 14:31: Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı - Haber 14:31: SANKON ve GESKON, Türkeş'i ölüm yıl dönümünde unutmadı - Haber 14:31: Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber