'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılması adımı 'Kaplanlı Otel'de atıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana kadar kapalı olan Kapalı Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Gazimağusa'nın yanında bulunan Kapalı Maraş'ta Ordu Evi'nde düzenlenen toplantıya üst düzey katılım oldu.

Kapalı Maraş ile ilgili toplantının yapıldığı otelin yapımına 1953 yılında başlandı. Otelin inşası 10 yıl sürdü. Otel 1963 yılında 'Sun The Beach' adıyla açıldı.

MARAŞ KAPLANI

Bir dönemin en popüler otellerinden biri olan otel 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde restore edildi. Otel daha 1974'ten sonra Kıbrıs Türk tarafının yönetiminde kaldı. Otelin girişindeki Leopar heykeli ise dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden detaylar

Otelin dış görüntüsü