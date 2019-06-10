Hayâlî ile Karagöz oyunu söyleşisine büyük ilgi

Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncularından Hayâlî Erdoğan Hasan Cengiz, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin düzenlediği söyleşiye katıldı. Söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Sahne Sanatları Bölümünün Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ana sanat dallarında eğitim alan öğrenciler ile yapılan söyleşi, Karagöz oyununda tüm bu disiplinin tek bir kişinin yani Hayâlî'nin bünyesinde toplanmış olması nedeniyle büyük ilgi çekti. Çünkü Hayâlî, oyunda kullandığı tasvirleri (figürleri)yaparken tasarım, oyun metnini yazılı olmasa da zihninde oluştururken yazarlık ve perde de sahnelerken de oyunculuk sergiliyor.

ÇIRAKLIKTAN USTALIĞA UZANAN SÜREÇ

Hayâlî Erdoğan Hasan Cengiz, öncelikle Karagöz Oyunu ile ilgilenmeye başlaması, eğitim süreci, usta –çırak ilişkisi ve Karagöz'ün tarihçesi üzerine bilgiler verdikten sonra, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Cengiz, tasvirlerin yapım sürecini anlatırken öğrenciler onları yakından inceleme şansı da buldu.

KOÜ ÖĞRENCİLERİ SÖYLEŞİDE

Söyleşide, Karagöz Oyununun da, bir nevi dönemin gazetesi gibi, güncel problemlerin yansıtıldığı; güldürünün yanı sıra izleyicilere dersler çıkarttıran ibret oyunları olarak da adlandırıldığına değinildi. Hayâlî'nin perspektifi ve dünya görüşüne göre oyunun şekillendiği, Karagöz'ün tasavvufi boyutu ve güncel sanat akımlarına uyarlanışı vb. gibi konuların da tartışıldığı söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler