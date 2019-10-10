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Hayali oto satan çete çökertildi

Hayali oto satan çete çökertildiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

10.10.2019 22:17
Hayali oto satan çete çökertildi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun çalışma neticesinde civar il ve ilçelerde vatandaşlara hayali oto göstererek birçok dolandırıcılık olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yapılan şafak operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senede el konuldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Hayali oto satan çete çökertildi

Asayiş Büro, Merzifon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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