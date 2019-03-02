ANKARA(AA) - Millet İttifakı ve İYİ Parti
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy
, hayali projeler vadetmediklerini, kalkınan bir Gölbaşı inşa etmek istediklerini belirtti. Hükümet
Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan Aksoy, Örencik
Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Projelerini vatandaşla paylaşan Aksoy, "Projelerimizin hepsi gerçekleştirebileceğimiz projeler. Bizim hayali, uçuk kaçık, havada kalan projelerimiz yok. Hayali projeler vadetmiyoruz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. Gölbaşı'nda üretime öncelik vereceğiz. İsrafın önüne geçeceğiz. Gölbaşılı'nın hakkını savunacak kimseye haksızlık etmeyeceğiz. Bize projeleri ile gelenler de oluyor. Bunları da değerlendireceğiz. Kalkınan bir Gölbaşı inşa etmeye geliyoruz." dedi.
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Kaynak: AA