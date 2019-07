Hayali yeniden makas tutabilmek

MERVE YILDIZALP - Geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı tutmayan ve yatağa bağımlı hale gelen 47 yaşındaki Murat Can, yürüyeceği ve kuaförlüğe döneceği günlerin hayalini kuruyor.

Yaklaşık 2 sene önce yüksek bir yerden düşen ve çarpma sonucu kafa travması geçiren Murat Can, tedavi sürecinin tamamlanmasını ve bir an önce sağlıklığına kavuşmayı umut ediyor.

Günlerce yoğun bakımda kalan ve bir yıl süren tedavi sonrasında taburcu edilen Can, belden aşağısı tutmadığı için yatağa bağımlı yaşıyor.

Bakımı evde yaşlı annesi tarafından yapılan Can, engelli birey olarak yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Can, AA muhabirine, yürüyeceği ve kuaförlüğe döneceği günlere duyduğu özlemi anlattı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evde bakımını annesinin üstlendiğini belirten Can, "Annem bakımımı elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Evde bakım için destek bekliyorum. Bana gereken destek verilirse yine çalışmak istiyorum. Çalışmadan olmuyor. Tekrar yürümek, mesleğimi yapmak istiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum artık." diye konuştu.

Müşterilerinin kendisini arayarak işinin başına dönmesini beklediklerini söylediğini aktaran Can, "Bunları duyunca insan daha kötü oluyor. Arayanlara 'Zamana ihtiyaç var, fizik tedaviye başlayacağım, ameliyat olmam lazım' diyorum." dedi.

Babasının emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını dile getiren Can, "Yüzde 80 engelli raporum var. Yürüme ihtimalimin olup olmadığını bilmiyorum. Doktorlardan yürüme ihtimalim olup olmadığını öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum"

Anne Münire Can da oğlunun başına gelen talihsiz olaydan sonra iyileşmesi için çabaladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bakımını kendim yapmaya çalışıyorum, kimsem yok, yardım edenim yok. Çok zorlanıyorum. Hastaneye yatmak istemiyor. Oğlum mutlu olsun, ihtiyaçlarını karşılayabilsin bu bize yeter. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. İnşallah el uzatırlar, oğlum da bir an önce ayağa kalkar."

"Maddi yönden sıkıntıları da var"

Hayatını yoksullara yardıma adayan emekli Alparslan Sezek de Murat Can ve ailesiyle bir ay önce tanıştıklarını anlattı. Can'ın acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Sezek, "Sağlık Bakanlığımızdan, yetkili yerlerden yardım gelirse Murat'ı yürütmeye çalışacağız. Eski bir yatağı vardı, mevcut yatağını biz aldık. Yetkililerin bize destek olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA