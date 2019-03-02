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Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, hayalinin beş yıl sonra şifalı bir kent olduğunu belirterek, "Şifa dağıtan, içinde spor ve sosyal yaşamı bulunan bir kent vadediyorum." dedi.Yazıcı, Tepe Mahallesi'nde partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmalarını değerlendiren Yazıcı, DSP Marmaris Belediye Başkan adayı seçim ofisini ziyaret etti.Kapalı çarşıda esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, Beldibi Mahallesi'nde yaşayanlarla seçim tırında sohbet etti.Bir çocuğun futbol topunun çok eskimiş olduğunu gören Yazıcı, mahalle çocuklarına futbol topu hediye etti.Mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Yazıcı, Marmaris ve mahallelerinin termal, spor ve kültür turizmiyle 12 ay turizm yapacağını söyledi.Kendi otellerinde termal suyu çıkardığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:"Termal suyu çıkartmayı Allah bana nasip etti. Bu termal Marmaris'in 12 ay turizminin temelini, spor ve kültür organizasyonları da çatısını oluşturacak. Farkındalık olacak. Marmaris Türkiye'nin gözdesi olacak. Burada her şey var. Kaynak var. Bunu hayata geçireceğiz. Yeni iş alanları açacağız. Marmaris'in değerleri yıllardır atıl kaldı. Buranın şifalı ve tarih kokan bir kent olduğunu biliyorum. Bu yaşayanlarına ve misafirlerine yansıtılamamış. Şifa dağıtan, içinde spor ve sosyal yaşamı bulunan bir kent vadediyorum. Hayalim 5 yıl sonra şifalı bir kent. Göreceksiniz bir yıl çok çalışacağız. Diyeceksiniz ki işte belediyecilik bu. Hizmetler ardı arkasına yağacak."Beldibi Mahallesi seçim irtibat bürosunun da açılışını yapan Yazıcı'ya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti ve meclis üyeleri ile mahalleliler eşlik etti.