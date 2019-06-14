Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının eserleri sergilendi

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) ile birlikte düzenlediği 'Hayalimdeki İş İnsanı' konulu resim ve kompozisyon yarışmasına katılan öğrencilerin eserleri, Forum Çamlık AVM'de sergilendi.



Öğrencilerin iş insanlarına bakış açılarını görmek, hayal güçlerini irdelemek ve gelecekte seçecekleri meslekleri ile eğilimlerini belirlemek amacıyla, Türkiye'deki en büyük projeye birlikte imza atan DTO ve AYSİAD, yarışmaya resim dalında katılan öğrencilerin eserlerini, Forum Çamlık AVM'de sergiledi.



Alışveriş merkezinin müşterilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından çok sayıda insanın ilgi gösterdiği serginin açılışına DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri hikmet Alpaslan ve Yakup Öğütcen, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Catlık, AYSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler ile velileri katıldı.



"Ülkemizin geleceği emin ellerde"



Açılışa katılanlar ve sergiye ilgi gösterenlerle birebir ilgilenen DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, yarışmada dereceye giren çocukların eserlerinden çok etkilendiğini belirterek, bazı resimlerin ders niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Zaman zaman seminer ve konferanslarda bazılarını gerekirse telif haklarını ödeyerek kullanmak istediğini de dile getiren Sözkesen, "İnanın bu eserlerden çok etkilendim telif haklarını ödemek koşuluyla faydalanmak da istedim. Gençleri, eserlerini ve başarılarını görünce, bir kez daha fark ettik ki ülkemizin geleceği emin ellerde. Hepsini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Denizli Ticaret Odası olarak, eğitim ile gençlerimiz ve çocuklarımız söz konusu olduğunda, elimizden gelen her şeyi yaptık yapıyoruz. Eğitim ve gençlerimiz söz konusu olunca bizde herkes seferber oluyor. Onlar geleceğimiz ve geleceğimizi, el birliğiyle en iyi şekilde inşa edelim istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA