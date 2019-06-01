Sinop
Ada Anaokulu tarafından il genelinde anaokulları arasında düzenlenen "Hayalimdeki Sinop" konulu resim yarışması ödül töreni yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Ada Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, küçük yaştaki çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklere yönlendirmenin geleceğe dair önem taşıdığını söyledi.
Onlara yeni ufuklar açıldığında neler başardıklarının görüldüğünü dile getiren Yıldız, "Bu tür programların dayanışma içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Ada Anaokulu Müdürü Kenan Köylü da "Her şey çocuklarımız için" felsefesiyle yola çıktıklarını dile getirerek, "23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında il genelindeki anaokulları bünyesinde 4, 5, 6 yaş gruplarındaki öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz için ödül töreni düzenledik. Serbest teknik üzerine yapılan 218 eser yarışmaya katıldı. Yaş gruplarında ilk üç dereceye giren öğrencilerimize bisiklet, scooter ve paten hediye ettik." dedi.
Ödül töreni ve resim sergisinin açılışının ardından sona ern programa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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