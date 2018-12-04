Hayaller Gerçek Oldu

Fenerbahçe Kulübü
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
için çok özel bir etkinliği hayata geçirdi. Sarı-lacivertli takımın, Kasımpaşa
ile evinde oynadığı maç öncesinde görme engelli bir taraftar, stattan anonsları yaptı. Saha çıkışına gelerek oyuncuların ismini tek tek anons etti.
Maç anonsları yapan sarı-lacivertli taraftar ayrıca maç öncesi de stat turu yaptı, Başkan Ali Koç
ve yöneticilerle tanıştı.
Saha içinde de dolaşan görme engelli taraftar, hayallerini gerçekleştirdi. Bunun yanında görme engelli çocuklar da stada getirilerek, Kasımpaşa maçında konuk edildi. Hem stat turu yapan çocuklar hem de kendilerine maçı anlatanlar eşliğinde 90 dakikayı takip edip, atmosferi yaşadı.
Fenerbahçe Futbol
Takımı da sahaya 'Kalpler Engel Tanımaz' pankartıyla çıkarak güzel bir harekete daha imza attı.
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Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Fenerbahçe Kulübü,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 08:34