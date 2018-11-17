Hayaller Kurmaya Başlayacağız"

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16

KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 3 hastası Fatih Kaygısız ve ailesi, Sağlık Bakanlığı'nın "SMA hastalarının ilaç temini için bireysel başvuru sürecinin başlatıldığı" haberini sevinçle karşıladı.Kendisine 22 yıl önce SMA Tip 3 teşhisi konulan, hastalığın ilerlemesinden dolayı son 4 yıldır tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren 34 yaşındaki Kaygısız, 2 yıldır da ilaç bekliyor.Kaygısız ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip 2 ve Tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz." şeklindeki müjdesinin sevincini yaşıyor.Bakımı annesi Ayşe Kaygısız tarafından yapılan Fatih Kaygısız'ın, haberi öğrendiği günden beri mutluluktan gözlerine uyku girmedi."Bakan Beyin açıklamasını büyük bir sevinçle karşıladık"Fatih Kaygısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken kalçasını çıkararak yürüdüğünü belirterek, 7 yaşında yürürken düşmeye başladığını söyledi.İlerleyen süreçte yerden güç almadan ayağa kalkamamaya başladığını anlatan Kaygısız, 12 yaşındayken ise doktorlarca SMA tanısı konulduğunu kaydetti.Kaygısız, lisede koşamamaya, üniversitede ise destek almadan hareket edememeye başladığını dile getirerek, bu yüzden üniversitedeyken birçok derse gidemediğini aktardı.Gebze'deki bir fabrikada yazılım mühendisi olarak çalıştığını dile getiren Kaygısız, "Bakan Beyin açıklamasını büyük bir sevinçle karşıladık. Bu ilaçları devletimizin bize getireceğine inanıyorduk. Bu ilaç bizim için hayati derecede önemli. Bu ilerleyen bir hastalık. Hastalık ilerlediği için ilerleyen yaşlarda yatağa bağımlı olabiliyorsun. Bu ilaç kol, bacak ve bileklerde iyileşmelere neden olabilir." ifadesini kullandı."Yeniden doğmuş gibiyim"Kaygısız, eczaneye veya hastaneye gidip ilaç almanın kendileri için tarifi mümkün olmayan bir duygu olacağını belirterek, şöyle konuştu:"İnsanlar eczaneye gidip ilaçlarını rahatça alabiliyor ama ilaç alamamanın zorluğunu biz biliyoruz. Devletimizin sağlık politikaları, birçok ülkeden ileri seviyede, ilacımızı alabilirsek bizim için son yıllarda aldığımız en güzel gelişme olacak. Mesela eczaneye ya da hastaneye gidince ilaç almak için ne diyeceğim bilemiyorum. Hayal bile edemiyorduk, bunu 2 yıldır bekliyorduk. Artık hiç düşünmediğimiz hayalleri düşünmeye başlayacağız. Şu ana kadar kurmadığımız hayaller, ilacı aldıktan sonra kurulmaya veya akla gelmeye başlayacaktır. Bundan dolayı Sağlık Bakanı'mız Koca'ya, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim."Anne Ayşe Kaygısız da müjdeli haberi televizyondan öğrendiğini ifade ederek, yaşadığı mutluluğu "Yeniden doğmuş gibiyim." diyerek tarif etti.Bu haberi ümitle beklediğini dile getiren Ayşe Kaygısız, emeği geçenlere teşekkür etti.