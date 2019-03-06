Hayalleri Olan Teleskobu Alabilmek İçin Yardım Bekliyorlar

Kaynak: AA

Çorum'un Alaca ilçesindeki bir lisede Astronomi ve Bilim Kulübü kuran öğrenciler, arkadaşlarının ve ilçe halkının uzaya ilgisini artırmak amacıyla teleskop alabilmek için sosyal medyadan başlattıkları yardım kampanyasına destek bekliyor.Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi'nde astronomi, gökyüzü ve uzaya ilgi duyan bir grup öğrenci, bu alanda projeler hazırlamak, gözlem yapmak ve insanların bilime ilgisini artırabilmek amacıyla Astronomi ve Bilim Kulübü kurdu.Bu alanda çalışma yapabilmek için ilk önce teleskop almak isteyen öğrenciler, fiyatları 5 bin liradan başlayan cihazı edinebilmek için okul harçlıklarını biriktirmeye başladı.Teleskop alabilecek parayı denkleştiremeyen öğrenciler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu alanda çalışma yapan kişilere e-mail göndererek destek istedi.Girişimlerinden maddi anlamda fazla destek bulamayan kulüp başkanı Berkin Kaplan, başkan yardımcısı Zehra Özdemir ile kulüp üyeleri, teleskop alabilmek amacıyla sosyal medyadan da yardım kampanyası başlattı.Daha önce benzer şekilde okuduğu liseye teleskop kazandıran Uludağ Üniversitesi Astronomi Topluluğu Başkanı Edanur Şirin, NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız ve bu alanda çalışmalar yürüten Tansı Dalyan'dan tecrübe yardımı alan öğrencilere, Anadolu Halk ve Barış Platformundan (AHBAP) 2 bin lira yardım geldi."Amacımız hayali olan insanlar için imkan yaratmak"Kulüp Başkanı Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri teknoloji ve bilime ilgi duyduğunu, çeşitli projeler geliştirdiğini söyledi.Kendisi gibi bilime ilgi duyan öğrenci arkadaşlarıyla bir araya gelerek hayallerini gerçekleştirebilmek için kulüp kurduklarını belirten Kaplan, "Amacımız hayali olan insanlar için imkan yaratmak. Ben de günün birinde kendi uzay şirketimi kurmak istiyorum. Bu, çoğu kişiye imkansız gelebilir ama imkansız olması yapılamamasından değil, imkan verilmemesinden geliyor." dedi.Çalışmaları için teleskobun çok önemli olduğunu anlatan Kaplan, "İnsanların ilgisini artırmak için bir teleskop almayı istiyoruz. Bunun için de sosyal medyadan insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şimdilik 2 bin lira civarında AHBAP'tan destek aldık. Üzerini tamamlayıp teleskop alarak özel günlerde gözlem etkinlikleri düzenlemeyi, öğrencilerimizin ve ilçedeki tüm insanların gökyüzüne, uzaya ve bilime ilgilerini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Kaplan, teleskobun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının Robot Yarışması, Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi ve TEKNOFEST Roket Yarışmasına katılabilmek için de destek beklediklerini kaydetti."Bir kitap bile gönderseler destek olur"Özdemir de küçük bir ilçe olan Alaca'da bilime ilgiyi arttırmak istediklerini dile getirerek, "2 bin kişiye sesimizi duyurabildik. Bu alanda iş adamları, ilgisi olan kişilerin yardımlarını bekliyoruz. Bir kitap bile gönderseler, ufkumuzu genişletmeleri adına güzel bir destek olur." ifadesini kulandı.Okul müdürü Nurullah Konar ise öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri adına destek olanlara teşekkür etti.