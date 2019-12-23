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Hayalleri uğruna spor kariyerinden vazgeçti

Anadolu Üniversitesi Voleybol takımında oynayan Ecenaz Üçer, hayalleri uğruna spor kariyerinden vazgeçti.

23.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:44 Hayalleri uğruna spor kariyerinden vazgeçti

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla gündeme gelen ve arkasından 'Ferhat ile Şirin' dizisinde ana castına dahil olan Ecenaz Üçer, dizinin sezon arası vermesiyle birlikte yurtdışına gidiyor.

'da dünya kupasına sırt çevirerek yönünü Hollywood'a çeviren genç oyuncu, "Ferhat ile Şirin dışında bir çok sinema ve reklam teklifi geliyor ama benim önceliğim eğitim. Eric Morris tekniğiyle eğitim almak için yurtdışına çıkacağım ve sonrasında hedefim Holyywood da bir projeye dahil olmak" dedi. Genç oyuncu Türkiye'yi yurtdışında layıkıyla temsil etmek istediğini de ekleyerek "Voleybol'da yapamadığımı oyunculukta yapacağım ve ülkemin adını başarılarımla tüm dünyaya duyuracağım" dedi.


voleybol, Güncel

Kaynak: Bültenler

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