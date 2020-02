Hayallerin Peşinde Filmi

Hayallerin Peşinde Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen film in ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır... Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia LaBeouf'u ve Zachary Gottsagen'ı başrolüne yerleştiren film in yönetmenliğini ve senaristliğini Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi üstleniyor.Tyler Nilson, Michael SchwartzMichael Schwartz, Tyler NilsonZack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson, Bruce Dern, Shia LaBeouf, Thomas Haden Church, Rob Thomas , Jon Bernthal, Tim Zajaros, John Hawkes, Yelawolf, Jonathan D. Williams, Deja Dee, Lee Spencer, Mark Helms, Michael Berthold, Bruce Henderson, Wayne Dehart, Susan McPhail, Jake Roberts, Anthony Harvey, Christopher Higgins, Eric Dees, Mick FoleyMaceraThe Peanut Butter FalconFilmartı Film2019ABDİngilizce97 dk.CJ Entertainment Turkey27.03.2020