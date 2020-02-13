Hayallerin Peşinde Filmi

Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen film
in ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır... Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia LaBeouf'u ve Zachary Gottsagen'ı başrolüne yerleştiren film
in yönetmenliğini ve senaristliğini Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi üstleniyor. Yönetmen :
Tyler Nilson, Michael SchwartzSenaryo:
Michael Schwartz, Tyler NilsonOyuncular:
Zack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson, Bruce Dern, Shia LaBeouf, Thomas Haden Church, Rob Thomas , Jon Bernthal, Tim Zajaros, John Hawkes, Yelawolf, Jonathan D. Williams, Deja Dee, Lee Spencer, Mark Helms, Michael Berthold, Bruce Henderson, Wayne Dehart, Susan McPhail, Jake Roberts, Anthony Harvey, Christopher Higgins, Eric Dees, Mick FoleyFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
The Peanut Butter FalconYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
27.03.2020 Hayallerin Peşinde Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.