Hayallerini Kağıda Döken Çocuklar "Bayram" Yapacak

Deniz Feneri Derneği
ile Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında, köy okullarındaki öğrenciler hayallerine ulaşıyor.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, derneğin 17 yıl önce hayata geçirdiği ve her yıl farklı ortaklarla yürüttüğü proje kapsamında, Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim gören kardeşlerine ulaşarak gönül bağı kurabilmek için harekete geçti.
Üniversitede öğrencilerin faaliyet gösterdiği 10 kulüp, köy okullarındaki çocukların, hayallerini ve taleplerini yazdıkları mektupları inceledi. Çocukların, mektuplarına aktardıkları oyuncak, kitap, forma, gitar, bisiklet ve çalışma masası gibi birçok isteğini karşılayabilmek için kermes düzenleyen öğrenciler, kendi hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Haliç
yerleşkesinde başlatılan ve iki gün sürecek kermes, Fatih, Üsküdar
ve Kandilli
yerleşkelerinde de düzenlenecek.
Üniversite öğrencileri, yardım çıtasını arttırabilmek amacıyla yine üniversite yerleşkesinde, konser ve yemek etkinlikleri de organize edecek. Etkinlik biletlerinin satışından elde edilecek gelir de Anadolu'daki öğrencilere hediye olarak gönderilecek.
Öğrenciler ayrıca, gerekli onayın alınmasıyla üniversitede sinema etkinliği de planlıyor.
Çocuklar "bayram" edecek
Proje kapsamında belirlenen 6 köy okulunda yaklaşık bin 200 öğrencinin talebi yerine getirilecek.
Çocukların hayalini gerçekleştirmek için en az 50 üniversite öğrencisi, aktif çalışmanın içinde yer aldı.
Öğrenci heyeti daha sonra köy okullarını ziyaret ederek, mektupların sahibi çocuklarla tanışacak. Hediyeler ise 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara teslim edilecek.
Öte yandan, 1001dilek.com internet sitesinden de gönüllüler bağışta bulunabilecek.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA