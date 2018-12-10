Hayallerinin Peşinde Koşan Kadın Girişimci, İkinci Şubesini Açtı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 yıl önce açtığı kişisel bakım merkezini tüm zorluklara rağmen ayakta tutmayı başaran Nuriye Hagi, ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde ikinci şubesini açarak herkesin takdirini kazandı.

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN YILMADI

Daha önce verdiği bir röportajda "Hayallerimin peşinde koşmaktan hiç bir zaman yorulmadım" diyen Nuriye Hagi'nin başarı hikayesinin altında ilginç detaylar var. Tüm engellemelere rağmen hiçbir zaman yılmayan ve hedeflerinin peşinde koşan Hagi'nin girişimcilik hikayesi 3 yıl önce erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde başladı.

ÖRNEK BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ

Büyük bir azim ve gayretle işine sahip çıkan Hagi, aradan geçen 3 yılda örnek bir girişimcilik örneği sergileyerek büyük bir atılım gerçekleştirdi ve ikinci şubesini hizmete açtı. Görkemli bir törenle hizmete açılan yeni şubenin kurdelesini Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi, sosyal medya fenomeni Nez Demir ve diğer misafirleriyle birlikte kesti.

"HAYALLERİMİN PEŞİNDE KOŞMAKTAN VAZGEÇMEDİM"

Açılış sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Hagi, "Böyle bir hizmeti Sultanbeyli halkına sunuyor olmanın mutluluğunu ve aynı zamanda halkı gururunu yaşıyorum. Hayallerimin peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu coğrafyada kadın olmak ve kendi ayakları üzerinde durmak mücadele ister. Bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Yeni şubemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşte açılış töreninden kareler;