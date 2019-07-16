16.07.2019 16:01
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Hayat Ağacı Derneği kurban bedelini açıkladı

Hayat Ağacı Derneği kurban bedelini açıkladı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesim kampanyasında, kurban hisse bedelini bin 350 lira olarak belirledi.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesim kampanyasında, kurban hisse bedelini bin 350 lira olarak belirledi.
Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğinin kurban kampanyasına müracaatlar 7 Ağustos Çarşamba mesai bitimine kadar devam edecek.
Hayır sahiplerinin derneğe nakit, www.hayatder.org adresindeki banka hesaplarına havale yaparak kurban kampanyasına katılabilecek.
Kampanya kapsamında kesilen kurbanlardan elde edilen etler Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere 5 kilogram kemiksiz olarak dağıtılacak.
Kaynak: AA
Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

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