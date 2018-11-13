Hayat Boyu Öğrenme Çalışmaları Ele Alındı

Erzurum
'da, hayat boyu öğrenme alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Palandöken
Kaymakamlığında yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başkanlığında yapılan toplantıda, hayat boyu öğrenme alanında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih Kır, halk eğitimi merkezi müdürleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Palandöken,Erzurum