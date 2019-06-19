"Hayat boyu öğrenme günleri" 21 haziran'da başlıyor

Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek olan "Hayat Boyu Öğrenme Günleri", 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da Festival Park'ta başlayacak.

Mekândan bağımsız hem okul hem de okul dışı eğitimi kapsayan birçok eğitsel etkinliklere ev sahipliği edecek 3 gün sürecek program kapsamında sergiler, atölye çalışmaları ve gösterilerin yapılacağı Hayat Boyu Öğrenme Günleri, 22 Haziran Cumartesi saat 21.00'da, "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınan ses sanatçısı Mümin Sarıkaya'nın kapanış konseriyle sona erecek.