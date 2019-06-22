- Hayat boyu öğrenme şenlikleri başladıGAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen ve gelenekselleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri"nin ikincisi açılış töreniyle başladı.Gaziantep'te bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri" başladı. Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin, istihdam edilebilirliğine fırsat tanımanın yanı sıra sosyokültürel gelişimine katkı sunacak olan şenlikler üç gün boyunca devam edecek ve burada kursiyerlerin yapmış olduğu eserler sergilenecek. Şenliklerde kapsamında düzenlenecek olan sergide Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda yıl boyunca üretilen çalışmalar kurulan 100 stantta sergilenecek."Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz"Şenliğin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yerel yönetimlerin eğitime önemli destek verdiğini vurgulayarak, "Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse de ilçe belediyelerimizin verdiği destekle Milli eğitim olarak ve halk eğitim olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kurslara katılması, yakınlarını yönlendirmesi çok önemli. Öğretmenlerin gayretini, özverisini biliyoruz. Bunun her şeyden üstün olduğunu görüyoruz. El ele vererek önümüzdeki dönem içerisinde liseye, üniversiteye hazırlık kursları başta olmak üzere dershanelerin bıraktığı boşluğu doldurarak, meslek edindirme kurslarının arttırılması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Buralardan kurs alan, veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Şenliğe katılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Mete Kızılkaya, "Beşikten mezara düsturuyla Hayat Boyu Genel Müdürlüğü olarak 992 halk eğitim merkezi ve 22 Olgunlaşma Enstitüsü ile 2018 yılında 8 milyon 300 bin kursiyer sayısına ulaştık. Nüfusun yüzde 10'a tekabül ediyor. Ama bizim daha çok çalışmamıza ve mülki idari amirlerimizin desteğiyle daha çok kursiyere ulaşacağız. Önümüzdeki 10 yılda AB ülkelerindeki yüzde 15 rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı."Sanat ve meslek edindirme kurslarını güçlendirdik"Festival Park'ta gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Yaşamımız devam ettiği müddetçe bizler öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Öğrendiklerimizi hayatta uygulayacağız. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde yürüttüğü çalışmaları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da sürdüren Fatma Şahin, bu yöndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2005 yılında kurduğumuz sanat ve meslek edindirme kurslarına yönelik yapıyı çok güçlendirdik" diye konuştu. Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş de kentte hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.Programın sonunda ise Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan kutnu kıyafetlerden oluşan bir defile yapıldı.