Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Hayat dama sığar" etkinliğiyle gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Adana'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında çatılardan uçurtma uçurdu.

12.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:29
Adana 'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında çatılardan uçurtma uçurdu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da, sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkıp uçurtma uçurdu.
Etkinlikte, mahalle sakinlerince hazırlanan yüzlerce uçurtma evlerin damlarından gökyüzüne salındı.
Üzerinde "Hayat dama sığar" yazılı yaklaşık 4 metre büyüklüğünde bir uçurtma da etkinlik kapsamında uçuruldu.
Yüzlerce uçurtmanın aynı anda gökyüzünde uçması renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliği düzenleyenlerden Ethem Baysal, AA muhabirine, evlerinden çıkmayan insanlar için sosyal medyadan haberleşerek böyle bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Damlarımızda uçurtmalarımızı uçaracağız, eğleneceğiz. Herkes evinde kalsın, sağlıklı kalsın." diye konuştu. ’Hayat dama sığar’ etkinliğiyle gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Hırsızlar, köpeklerin önüne kemik atıp koyunları çaldı Haberler
Hırsızlar, köpeklerin önüne kemik atıp koyunları çaldı
Haberler ›› Güncel ››'Hayat dama sığar' etkinliğiyle gökyüzü uçurtmalarla renklendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:53: Elbistan Belediyesi'nden seyyar satıcılara destek - Haber 18:52: Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber