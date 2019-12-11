Haberler » Güncel » Hayat Duracak Herkes Okuyacak' projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT - Haber

Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT

"Siirt'te Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

11.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:21
" 'te Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde 430 okulun yanı sıra bazı kafe ve iş yerlerinde 20 dakika süreyle eş zamanlı olarak kitap okundu.
Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik ile kamu kurum ve STK'lerin temsilcileri de Güres Caddesi'ndeki bir kafede bir araya gelerek etkinliğe destek verdi, kitap okudu.
Etkinliğin sonunda Vali Atik, okudukları kitaplarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.
Atik, yaptığı açıklamada, il genelinde başlatılan kitap okuma etkinliğine vatandaşların da destek verdiğini söyledi.
Kitap okumanın yaşının olmadığını ve projenin her kesimden ilgi gördüğünü belirten Atik, "Güres Caddesi'nde esnafımızla bir araya gelerek kitap okuduk. Oldukça ilgi gördü. Herkes kitap okumalı." dedi.
Atik, etkinliğin sonunda ziyarette bulunduğu caddedeki esnafa kitap hediye etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de geçen hafta 4 bin 500 öğretmenle 4 bin 500 ev ziyareti yapıldığını anımsattı.
Bugün başlatılan projenin il merkezinden en ücradaki köylere kadar yayıldığını aktaran Edip, böylece aynı anda 100 bin kişiyle kitap okunduğunu dile getirdi.
Hayat Duracak Herkes Okuyacak

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50 Hakkari'de bir terörist teslim oldu - Haber
17:49 Öğrencilerden empati yürüyüşü - Haber
17:45 CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım" - Haber
17:45 Osmancık'taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak - Haber
17:44 Didim'de şiddetli yağışlar etkili oldu - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:51:37