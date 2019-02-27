Hayat Hastanesi 41'inci Yılını Kutladı

Kaynak: DHA

Bursa Hayat Hastanesi kuruluşunun 41'inci yılının düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr.Ahmet Özkul, amaçlarının Bursa'ya hizmet etmek olduğunu belirtip, Hayat Hastanesi Bursa'nın hastanesi. Bursalıların destek vermesiyle bir yerlere kadar geldi. Biz de diyoruz ki, Bursa'dan kazandıklarımızı Bursa'ya armağan ediyoruz dedi.Hayat Sağlık Grubu çatısı altında faliyetlerini yürüten Özel Bursa Hayat Hastanesi, kuruluşunun 41'inci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Bir yıl önce taşındıkları yeni hastane binasında gerçekleşen etkinlik, hastane personeli ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr.Ahmet Özkul Yeni binadaki 1'inci yılını kutluyoruz. Burada 1'inci yılımız ama Hayat Hastanesi olarak 41'inci yılımızı kutluyoruz. Daha geçen sene 40'ıncı yılında yeni hayat sloganını kullanıyorduk. Şimdi 41'inci yılı yakaladık. 41 kere maşallah diyoruz. Eksik kalan belli branşlarımızı da tamamlayarak, belli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz diye konuştu.BİR YILDA 225 BİN MUAYENEYeni binalarında bir yılda gerçekleştirdikleri operasyonel faliyetleri paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Özkul, 26 Şubat 2018'den bugüne yani bir yıl içerisinde neler yapmışız arkadaşlarımız yazdı. Bu sürede 225 bin muayene, 6 bin 876 ameliyat yapmışız. 2 bin 721 doğum söz konusu olmuş. 3 bin 495'te göz cerrahisi yaparak, Bursa'ya sağlık hizmeti verdiğimizi ifade ediyoruz. Bunu da hem basınımız, hem de arkadaşlarımızla kutlamak için yapılan bir törendi bu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Hayat Hastanesi Bursa'nın hastanesi. Bursalıların destek vermesiyle bir yerlere kadar geldi. Biz de diyoruz ki, Bursa'dan kazandıklarımızı Bursa'ya armağan ediyoruz. Biz 25-28 doktorla başlamıştık hayat hastanesi olarak. Burada 65'i aşkın doktorla birlikte oluyoruz. Yeni bölümlerimiz açıldı. Biz şimdi yeni bir binaya geldik. Bu binada 20 bin metrekare alanı ve 160 yatak kapasitesiyle, 8 ameliyathane ve 4 doğumhaneyle birlikte biz yatak sıkıntısı çekmeyiz sanıyorduk. Şimdi yataklarımız yetmiyor. İnsanlarımızı hizmet vermekte bazen zorlandığımız oluyor. Onun ötesinde yoğun bakımları ve tomokrafi hizmetleriyle de çok güzel hizmet veren bir yere oldu ifadelerini kullandı.'ÖNCELİK VAR OLANI KORUMAK'Yeni projelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Özkul, önceliklerini var olan yapıları korumak olduğunu belirterek, Öncelikli hedefimiz olanı ayakta tutmaktı. Yeni bölümler açma düşüncemiz var. Biz hayat hastanesi iken hayat sağlık gurubu olduk. Hastanemiz haricinde 2 tane daha tıp merkezimiz hizmet veriyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birrimi diye yeni bir şirketimiz var. Bir kuruluşumuz da hayat diş olarak hismet veriyor. Bunları oturtup, ondan sonra yeni plan ve projeleri ifade etmek istiyoruz değerlendirmelerinde bulundu. - Bursa