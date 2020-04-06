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Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek

Hayat Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek sağlayacak.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:38
Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek
Hayat Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek sağlayacak.
Hayat Holding'ten yapılan açıklamda, şirketin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı 7 milyon liralık katkıyla sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, holdingin, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı'na 5 tırı çamaşır suyu, 5 tırı ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere toplamda 10 tır hijyenik ürün yardımında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ekonomi
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