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Hayat kurtaracak eğitim

Kütahya'da protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:34
Hayat kurtaracak eğitim
Kütahya 'da protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

Vali Ömer Toraman, kurum müdürleri ve Sağlık İl Müdürü Mehmet Erşan'ın katıldığı eğitim programında ilk yardım konusu detaylı olarak bilgilendirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, il genelinde 12 bin 797 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verildiğini ifade etti.

Erşan, "Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralananlar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimi almış olmalar, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve

lyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır" diye konuştu.

İlk yardımın her zaman hayat kurtardığını dile getiren Erşan, "Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilk yardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Güncel

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