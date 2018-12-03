Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:46

Geniş ve farklı coğrafi koşullara sahip engebeli bir bölgede elektrik enerjisi sunan YEDAŞ, 2 bin çalışanıyla tüketicilere elektrik dağıtımı için 7/ 24 zorlu koşullarla mücadele ediyor.İş sağlığı ve güvenliği kurallarının yanı sıra ilkyardım uygulamalarının da içselleştirilmesi için pek çok proje hayata geçiren YEDAŞ, Sağlık Bakanlığı onayıyla kendi bünyesinde kurduğu İlkyardım Eğitim Merkezinde sertifikalı eğitimler veriyor.Teorik ve uygulamalı eğitimlerle ilkyardımcılar yetişiyor3 milyondan fazla kullanıcıya kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için işletme ömrü tükenmiş şebeke unsurlarının bakım onarımı, artan enerji talebini karşılamak için yeni şebeke tesisi, faaliyetlerini sürdüren YEDAŞ, toplumda güvenlik kültürünün yayılmasına da özen gösteriyor. Bu kapsamda hem iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapıyor hem de olası kazalara müdahale için ilkyardım eğitimleri düzenliyor. İş yerinde veya sosyal hayatta yaşanabilecek bir kaza sonrasında yaralanan kişilere, profesyonel bir şekilde anında müdahale edilmesi için gerekli bilgileri aktarıyor. Her türlü zorluğa rağmen insanları elektrik enerjisine kavuşturmak için emek harcayan YEDAŞ ekipleri, diğer taraftan da kazazedelere yardım eden birer İlkyardımcı oluyor. İlkyardım Eğitim Merkezinde verdiği teorik ve maket uygulamalı eğitimlere katılan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olması durumunda İlkyardımcı Sertifikası alıyor.İlkyardımcı YEDAŞ ekipleri hayata bağlıyorBüyük beğeni toplayan İlkyardım Eğitim Merkezinde, yasal mevzuatta belirtilen sayıda ilkyardımcı eğitimini tamamladıktan sonra gönüllü olarak eğitime katılmak isteyen çalışanlara her ay belirli tarihlerde İlkyardım Eğitimleri düzenlenmeye başlandı. Çalışanların yoğun ilgi ve katılım talebi göstermesi, eğitim içeriğinin ve uygulamalarının çok faydalı olduğunu gösteriyor. Genel ilkyardım bilgileri; hasta/ yaralı taşıma teknikleri ve olay yerinin değerlendirilmesi; temel yaşam desteği; kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve güneş çarpmasında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim çarpmasında, boğulmalarda ilkyardım, hakkında detaylı bilgi verilerek maketlerle uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Çalışanlar bu eğitimlerde öğrendikleri bilgiler sayesinde karşılaştıkları kazalara ilkyardımcı niteliğiyle müdahalede bulunabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Sinop'ta bir trafik kazasına rastlayan YEDAŞ ekipleri, eğitimden öğrendikleri sayesinde 112 Acil ekipleri gelene kadar kazazedelere ilk müdahalede bulundular.Bugüne kadar 230 çalışanın eğitim ve sertifika aldığı eğitimlere farklı çalışanlarla devam edilmekle birlikte 3 yılda bir de sertifika yenileme eğitimi verilmesi planlanıyor. Elektrik dağıtımı için şebekede yapılan çalışmalar sırasında yaşanabilecek kazalara karşı alınacak önlemler, kazanın insan vücudunda oluşturduğu etki ve ilkyardım uygulamaları hakkında da katılımcılara eğitim veriliyor. İş yeri hekiminin yönetimindeki İlkyardım Eğitim Merkezinde eğitimler, iş yeri hekimi ve hemşiresi tarafından yürütülüyor. - SAMSUN