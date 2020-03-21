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'Hayat kurtarmak senin kanında var' kampanyasında 50 ünite kan bağışlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Türk Kızılay'ının, 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla düzenlediği kampanyada, 50 ünite kan toplandı.

21.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:12
'Hayat kurtarmak senin kanında var' kampanyasında 50 ünite kan bağışlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Türk Kızılay 'ının, 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla düzenlediği kampanyada, 50 ünite kan toplandı.

Babaeski Türk Kızılay temsilciliği ve Edirne Kan Merkezi iş birliğiyle, 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla Hükümet Konağı önüne kurulan çadırda gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi. Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun da katıldığı kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterip, 50 ünite kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Babaeski Koordinatörü Gülsüm Kaynaklar, düzenledikleri kampanyaya katılan vatandaşların bu zor günlerde duyarlılığını gösterdiğini belirterek, "Kan stoklarımızın azaldığı ve tüm dünyada virüsün kol gezdiği şu günlerde yoğun bakım ve onkoloji servislerinde yatan hastalarımızın kan ihtiyacını karşılamak üzere düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyasında halkımız kayıtsız kalmadı. Babaeski halkımızdan 50 ünite kan alımı gerçekleştirilmiştir. Tüm bağışçılarımıza, hastanelerde yatan hastalarımız ve hasta yakınlarımız adına Türk Kızılay'ı olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Babaeski Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Öztürk, "Milletin zor zamanında gereğini yapandır gençlik, sloganımızla kan bağışı kampanyasına katılım sağladık" dedi.

Kan bağışı kampanyasına katılan ve bugüne kadar Türk Kızılay'ına 12 ünite kan bağışlayan

Mehmet Oğuz Çallı'ya, gümüş madalya ve berat belgesi verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Babaeski, Kızılay, Güncel

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