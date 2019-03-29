Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" Projesine Destek

Kaynak: AA

Çankırı'da "Hayat kurtarmak senin kanında var" projesi kapsamında kan bağışında bulunuldu.Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayat kurtarmak senin kanında var" projesi kapsamında Mehmetçik İlkokulu iş birliğiyle okul önüne kurulan stantlarda öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Biber'in de kan bağışında bulunduğu kampanyaya veliler büyük ilgi gösterdi.Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışına büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi.Çankırılıların sosyal sorumluluk projesinde üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştirdiğini belirten Ulusoy, kan bağışına ihtiyaç duyan yüzlerce kişiye ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.