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"Hayat normale döndüğünde müstakil evlere ve araziye yatırımlar artacak"

Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can, "Gayrimenkul sektöründe koronovirüs salgının ardından hayat normale döndüğünde arazi yatırımları ve müstakil evlere talep artacak, mağaza, dükkan, ofis gibi gayrimenkullerde ciddi daralma olacak" dedi.

31.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:20
Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can, "Gayrimenkul sektöründe koronovirüs salgının ardından hayat normale döndüğünde arazi yatırımları ve müstakil evlere talep artacak, mağaza, dükkan, ofis gibi gayrimenkullerde ciddi daralma olacak" dedi.

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının gayrimenkul sektörünü ciddi yönde etkileyeceğini dile getiren Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can, "Çin'le başlayan virüsün tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Şu günlerde mart ayı içerisinde yapılan işlerin büyük kısmı daha önce tamamlanan akitlerin işlemleri olarak kayda geçiliyor. Son iki haftadır 'evde kal' çağrısı ile pek çok iş yeri gibi emlak ofisleri de kapalı veya online hizmet vermeye çalışıyor. Bu sürenin Haziran ayına kadar devam edeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

Gayrimenkul piyasalarında ilk olarak oteller, kongre merkezleri, AVM'lerde ciddi daralma olacağını ifade eden Can, piyasalar normale döndüğünde geniş daire, villa, müstakil evler ve arazi yatırımlarına talebin artacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Özellikle bu süreçte online hizmet veren şirket sayısının artışı ofis piyasasını etkileyecek, perakende sektörünün yer aldığı mağazalar, ticari binalar, okul binaları vb gayrimenkul türleri büyük oranda etkilenecek yerler. Toprak ve arazi yatırımları giderek artacak. Toprağa yatırım her zaman ki gibi kazandırmaya devam edecek. Konut bacağında ise arz ve talep ilişkisinin dengeli olacağı ve talebin zamanla yavaşlayacağını öngörüyorum. Yine bu süre zarfında kira bedellerinin ödemesi konusunda zorlukların çıkabilir, ödemelerde aksaklıklar yaşanabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi
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