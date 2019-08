Hayat Öykü'süyle umut oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış gurme yazarı Cenk Geçermiş, 5 yıl önce kızı Öykü'nün sayesinde tanıştığı lösemi hastalığı süresince ailesiyle birlikte yaşadıkları o sıkıntılı süreci kaleme aldı. Geçermiş, yazdığı kitabın gelirini de Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği ile Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne bağışladı. Yazar Cenk Geçermiş'in yaptığı bu anlamlı çalışmaya ünlü dizi film oyuncusu Bennu Yıldırımlar da destek verdi.Yazdığı "Umudunu Hiç Yitirme" isimli kitabında, şimdi 16 yaşında dünyalar tatlısı genç bir kız olan Öykü'nün 2014 yılında henüz 11 yaşında iken lösemi hastalığına yakalanmasını ve ilik nakli oluncaya kadar yaşadıkları zorlu süreci anlatan Cenk Geçermiş, şöyle konuştu:"Bir anne ve babanın, evladı için, ölümden sonra duyabileceği en zor kelimelerden biri olan lösemi ile 25 Haziran 2014 de tanıştık. Kızımız Öykü henüz 11 yaşındaydı. O tarihten sonra her günümüz, kan, trombosit, donör, lökosit, lenfosit, hemogram gibi bilmediğimiz tıbbi sözcükleri telaffuz etmeye çalışmakta geçmeye başladı. Tek seçenek olan ilik nakli için önümüzde kısa bir zaman vardı. Günden güne hastalığı olumsuz yönde ilerliyordu. 2015 yılında Almanya'dan gelen güzel haber ile umutlandık. Kızımıza, doku tipi uyumlu iki kök hücre bağışçısı olduğunu öğrendik. 7 Mayıs 2015 tarihinde yurt dışı vericiden yapılan kök hücre nakli ile kızımız hayata tekrar tutunmaya başladı. Allah'ımıza hamd olsun ki her şey olumlu ilerledi ve bu günlerde nakilden sonraki 4. senemiz dolmak üzere. Kızımız artık normal yaşantısına devam ediyor, her şey yolunda şükürler olsun."Ülkemizdeki kök hücre bağışlarının son zamanlarda artış gösterdiğini, ancak Avrupa ülkelerindeki verici sayısının altında kaldığını belirten Geçermiş, "Halkımıza kök hücre bağışının ve donör olmanın ne kadar kolay bir işlem olduğu anlatılmıyor. Ben, bizim ve diğer ailelerin de yaşadığı sıkıntılı sürecin hikayesini kaleme alarak, diğer ailelere maddi ve manevi destek olmak istedim" dedi.Kitabın tüm gelirlerini iki hayır kuruluşuna bağışladıCenk Geçermiş, yazdığı romanın tüm gelirini, yaşadıkları zorlu süreçte kendilerine desteğini esirgemeyen ve vefa borcu olduğu Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği ile Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne eşit şartlarda bağışladığını kaydetti. Geçermiş, "Kitabımızı alarak bizlere destek verecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu."Ben de sağlıkçı olacağım"Lösemiden kurtulan Öykü ise, lösemi ile boğuştuğu süreçte yaşadıklarının da etkisiyle gelecekte moleküler biyoloji ve genetik dallarında eğitim görerek, donör ve kan uyumunu kontrol eden bir sağlıkçı olmak istediğini söyledi. Öykü Geçermiş, "İlk öğrendiğimde bu hastalığın bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyordum. Ancak zamanla durumumun ciddiyetini anladım. Doktorlarımın tavsiyelerine harfiyen uydum. Pozitif düşünerek her zaman moralimi yüksek tutmaya çalıştım" diye konuştu.Öykü'nün annesi Sebahat Geçermiş ise, iki evladından biri olan kızının bu hastalığın pençesine düştüğünü öğrendiğinde çok büyük bir şok yaşadığını kaydederek, "O anda sanki o hastanenin bütün duvarları üzerimize yıkıldı. Tedavi süreci başladığında ise içimizde hiç bitmeyen kızımızın sağlığına kavuşacağına ait çok büyük inanç bizi ayakta tuttu. Kötü sonu asla düşünmedik. Umutla yaşadık" dedi.Sebahat Geçermiş, "Lösemi tedavisi görüp de iyileşen binlerce de hasta vardı. Bu hastaları görmek bize çok büyük moral veriyordu" ifadelerini kullandı.Lösemi hastalığının tedavi sürecinin oldukça uzun bir zaman dilimi içerisinde olduğuna işaret eden anne, "Özellikle hasta anneleri moral ve umut konularına çok özen göstermeliler. Zira bu hastalıkla mücadele eden çocukların başında yüzde 90 oranında anneler kalıyor" dedi.Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'dan destekÖte yandan televizyon ekranlarının başarılı oyuncusu Bennu Yıldırımlar da yazar Cenk Geçermiş'in "Umudunu Hiç Yitirme" isimli kitabına tam destek verdi. Bu dönem 3. yılına girecek olan "Kadın" dizisinde aplastik anemi hastalığını da işlediklerini hatırlatan Bennu Yıldırımlar şunları söyledi:"Dizide ilik naklin önemine dair bazı bilgileri izleyicilerimize vermeye çalıştık. Şimdi ise Ayvalıklı yazar Cenk Geçermiş'in kitabında da ilik nakli ile ilgili yaşanmış bir öykü bulunuyor. Bence bu konuda insanlarımızın daha da hassas davranması gerekiyor." - BALIKESİR