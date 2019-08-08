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Hayat oyun değildir!

Radyo Trafik İzmir, farkındalık kampanyalarına devam ediyor. İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliği ile kentin çeşitli noktalarına trafik kazalarına dikkat çekmek için billboardlar asıldı.

08.08.2019 15:37 Hayat oyun değildir!

İstanbul, Ankara ve Marmara'nın ardından 10 ay önce İzmir'de de yayın hayatına başlayan Radyo Trafik İzmir, binlerce sürücüye ulaşarak dinleyenlerine zaman kazandırmanın yanı sıra trafik kültürünün yükselmesine de katkıda bulunuyor. Daha önce Buca Belediyesi ile yaptığı ortak çalışmayla kent içerisinde artan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla kampanya başlatan Radyo Trafik İzmir ilçe belediyeleriyle işbirliğine devam ediyor.

Son olarak Bayraklı Belediyesi ve Çiğli Belediyesi ile ortak bir kampanyaya imza atıldı. İki ilçenin çeşitli noktalarına halkı bilinçlendirmek adına billboardlar asıldı. Farkındalık yaratmak için hazırlanan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 'nün imzalarının yer aldığı billboardlarda "Hayat oyun değildir! Hızla kaybetmeyin" ve "Hız sadece burada can yakmaz" ifadeleri yer aldı.

2 ay önce Buca'nın da çeşitli noktalarına Belediye Başkanı Erhan Kılıç imzasıyla asılan billboardlarla başlatılan kampanya da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanındaki billboardlar İzmirlilerin gözünden kaçmıyor.


İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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