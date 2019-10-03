Hayat Park 1 Rezidans'ta teslimatlar başladı

Esenyurt'ta batık projeler cesur ve güvenilir iş adamlarının yatırımı ile tamamlanıyor. Özellikle Eval ve Bulut İnşaatının yarıda kalan projelerini devralan İş Adamı Medet Anli sözünde durarak Hayat Park 1 Rezidans projesini tamamlamayı başardı. Cebinden 161 milyon TL harcayarak gece gündüz demeden projenin tamamlanmasını sağlayan Anli, 'Birileri belediye başkanına ve siyasilere yaranmak için yalanlar üzerinden menfaat ve rant elde etmeye çalışsa da nafile. Bizim kimseye eyvallahımız yok. Cesur ve güvenilir adımlar atıyoruz. Batık firmaların yöneticilerinin ortalığı karıştırma çabaları ve planları hiçbir zaman tutmayacak. Hayat Park 1 Rezidans projemize 161 milyon para harcadık. Kendi 100 dairemizi yaparken mağdurların dairelerini de tamamladık.'

528 DAİRENİN TESLİMİNE BAŞLADIK

'Birileri çıkmış Belediye başkanına kendini mağdur gösteriyorlar. Onlar konuşmaya devam etsin biz devraldığımız projeleri tek tek bitiriyoruz. Hayat Park 1 Rezidans'ta 528 dairenin teslimine başladık. Bizde laf yok icraat var. Projeyi devraldığımızda 2 blokta 24 kat eksikti. Karkastı. 2 yıl önce bitmesi lazımdı. Eval'i bu yüzden aldık. Ruhsatı alınmış, kat ittifakı tamamlanmış bir yerdi. Bize karı yoktu. Kendi dairelerimizi yaparken 2 blokta 12 kat eksikti. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için ben tamamladım. 528 dairenin teslimine başladık.

ESERLER BIRAKMAK İSTİYORUM

'Bana neden sorunlu projeleri devralıyorsunuz' diyorlar. Ben ev yapmak değil eser bırakmak istiyorum. Kimsenin biteceğine inanmadığı projeleri devralarak tamamlayıp mağdur edilen insanların mutluluğuna ortak olmak istiyorum. Bunları becermek yiğitlik ister. Yiğitlikte güzel eserler ortaya çıkarmakla olur. Kimsenin bitirileceğine inanmadığı projeleri bitirmek gerçek yiğitliktir' dedi.