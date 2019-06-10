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Hayat Sensin HD izle!Hayat Sensin 4. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!Hayat Sensin, günümüz koşullarında insanların hayata pozitif bakmasını öğütleyecek, küçük dokunuşların hayatımıza dair olumlu yönde etki edeceğini anlatacak ve ekran başındaki herkese hitap edecek.Programda spor, makyaj, yüz ve cilt bakımı, moda ve yemek gibi gündelik hayatımızın bir parçası olan konularda pratik çözümler, öneriler ve uygulamalar izleyicilerle paylaşılırken, bir yandan da ünlü konuklarla hoş sohbetler gerçekleşek, konusunda başarılı olmuş kadınların başarı hikayeleri anlatılacak, mutlu bir aile ve mutlu bir gelecek konusunda öneriler sunulacak.Kısacası "Hayat Sensin" hayatınızı güzelleştirecek.Hayat Sensin yeni bölümüyle Cumartesi 11.15'te FOX'ta!