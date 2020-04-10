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Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi programı nedir? Hayat Tamircisi hangi kanalda? Hayvanseverlerin gönüllerini mest eden program!

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve büyük bir beğeni toplayan yeni program Hayat Tamircisi programı ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için haberimizde derledik! Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi programı nedir?

10.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:15
Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi programı nedir? Hayat Tamircisi hangi kanalda? Hayvanseverlerin gönüllerini mest eden program!

Programın sunucu karakteri Hasan Kızıl hayvan dostlarımızın bedensel sağlık problemleri konusunda onlara yardımcı olan ve ruhsal sorunlarına çare arayan bir programa hayat veriyor. Özellikle hayvan severleri büyük beğenisini toplayan ve içimizi ısıtan program hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

HAYAT TAMİRCİSİ KONUSU NEDİR?

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle veya yaşadığı hastalıklar nedeni ile yürüme yetisini kaybeden bu hayvan dostlarımızın hem duygusal hem de mutlu anlarını ekrana taşıyacak.

Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi programı nedir? Hayat Tamircisi hangi kanalda? Hayvanseverlerin gönüllerini mest eden program!
Hayat Tamircisi

Daha önce kendi imkânlarıyla 500'den fazla engelli canı yürütmeyi başararak hayatlarını tamir eden Hasan Kızıl'a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

HAYAT TAMİRCİSİ 1. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HAYAT TAMİRCİSİ HANGİ KANALDA?

Sevilen program Hayat Tamircisi Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Etiketler: Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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