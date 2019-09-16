Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hayata 5 gün tutunabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki evin 3. katından düşen şahıs hayata 5 gün tutunabildi.

16.09.2019 17:24Hayata 5 gün tutunabildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki evin 3. katından düşen şahıs hayata 5 gün tutunabildi.

Olay Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki Muhlis T, ikamet ettiği evinin inşaat halindeki üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. 5 gündür Bursa'da tedavi gören Muhlis T. hayatını kaybetti. Muhlis T'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları göz yaşlarına boğuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:46 Niğde'de 11 milyon adet 'makaron' ele geçirildi
03:46 Yanan otomobili itfaiye gelene kadar hortumla söndürdü
03:42 Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek
03:40 Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
03:33 FETÖ zanlısı eski vali ve beraberindeki iş adamları yeniden hakim karşısında
03:32 İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
03:31 - Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü