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Hayata tutunan Yusuf bebeğe Emniyet Müdürü Kaya'dan hediye

Sakarya'da doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konulan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'u evinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

16.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:51
Hayata tutunan Yusuf bebeğe Emniyet Müdürü Kaya'dan hediye
Sakarya 'da doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konulan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'u evinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde ikamet eden İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocuğu olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konulduktan sonra 7 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren bebek hayata tutunmayı başardı. Bir yaşını geçen Yusuf Bozkurt, evinde ilk adımını atmaya başladı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis memurları aracılığıyla Yusuf bebeğe çeşitli hediyeler gönderdi. Aile Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Bozkurt, Adapazarı, Sakarya, Yaşam
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