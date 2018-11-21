Hayata Veda Eden Cengiz Baykal Kimdir?

Oyuncu Cengiz Baykal'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenlenecek olan Cengiz Baykal kimdir?
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
20 Kasım günü vefat eden Cengiz Baykal için 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek.
CENGİZ BAYKAL KİMDİR?
Cengiz Baykal, 15 Ocak 1959 yılında Batman'da doğdu. Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden eğitim aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yıllarda çalışmalar yürüttü. Çok sayıda tiyatro oyununda bulunan Cengiz Baykal, 2003 yılında Ölümsüz Aşk, 2008'de Esrarlı Gözler, 2011'de İffet'in 1. sezonunda, yine 2011 yılında Küçük Hanımefendi'nin 1. sezonunda ve 2012 yılında da İffet dizisinin 2. sezonunda yer aldı.
Onur Akay,Fatih Camii,20 Kasım,Cengiz Baykal
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:09